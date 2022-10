Após apoio de Zema, Bolsonaro diz confiar em virada em Minas

Bolsonaro chegou em Belo Horizonte acompanhado dos putados Nikolas Ferreira e Bruno Engler (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)



Durante passagem por Belo Horizonte nesta quinta-feira (6/10), Jair Bolsonaro (PL) disse estar confiante na vitória em Minas Gerais no segundo turno das eleições. O atual presidente está na capital para evento com lideranças políticas e representantes da indústria e chega ao estado pela primeira vez após receber o apoio do governador reeleito, Romeu Zema (Novo).









Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas na votação do primeiro turno. Ele teve 43,6% dos votos contra 48,29% do petista.



Na terça-feira (4/10), Zema foi a Brasília para confirmar o apoio à campanha de reeleição ao Planalto. A aliança com o governador mineiro já foi apontada como desejo do atual presidente já na primeira entrevista após a apuração dos votos no domingo (2/10) da eleição.

Durante passagem por Belo Horizonte nesta quinta-feira (6/10), Jair Bolsonaro (PL) disse estar confiante na vitória em Minas Gerais no segundo turno das eleições. O atual presidente está na capital para evento com lideranças políticas e representantes da indústria e chega ao estado pela primeira vez após receber o apoio do governador reeleito, Romeu Zema (Novo)

"Tive uma semana bastante intensa. Hoje, tive o apoio de mais seis governadores e 250 deputados federais. Também encontrei com 80% dos prefeitos das cidades de Goiás. Temos recebido cada vez mais apoio de peso no Brasil. São pessoas que estão na política obviamente e querem a continuidade do nosso governo", disse.





Entre os governadores citados pelo presidente, estão os chefes do Executivo dos três maiores colégios eleitorais do país. Além de Zema, Rodrigo Garcia (PSDB-SP) e Cláudio Castro (PL-RJ) também declararam apoio a Bolsonaro.