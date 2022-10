Lula em BH: caminhada no domingo começa na Praça da Liberdade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou visita a Belo Horizonte neste domingo (9/10). O petista fará uma caminhada na Praça da Liberdade, local em que apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) usam com frequência para manifestações. O trajeto da passeata, que terá início às 9h, será da Praça da Liberdade até a Praça Raul Soares.

Lula estará numa caminhonete, acompanhado de vários líderes políticos. Ao final do ato, fará um pronunciamento na Praça Raul Soares junto a Geraldo Alckmin (PSB), candidato à Vice-Presidência.

O petista, no entanto, ganhou em Minas Gerais , com 48,29% dos votos registrados para presidente da República no estado (5.802.571) no 1º turno. Bolsonaro obteve 43,60% dos votos (5.239.264).