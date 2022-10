Após reforçar 'analfabetismo', Bolsonaro recua: 'irmãos nordestinos'

Presidente precisa de votos do Nordeste para conseguir se reeleger (foto: Isac Nóbrega/PR) Durante live em redes sociais ontem (5/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) associou que os estados nordestinos que votaram majoritariamente no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm os maiores índices de analfabetismo e sofrem com a “falta de cultura”.





"Uma notícia importante, pessoal, está aqui na CNN. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só a taxa de analfabetismo alta, o mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores nessas regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, o desemprego, a falta de esperança, é assim que age a esquerda no mundo todo", afirmou o mandatário.

O presidente foi criticado nas redes sociais e, hoje (6/10), recuou de suas afirmações na live. Via Twitter, Bolsonaro ressaltou aos seus seguidores que os nordestinos são “irmãos” e que há “uma narrativa” que os coloca contra eles. Além disso, o mandatário citou a Transposição do Rio São Francisco como uma conquista do atual governo. No entanto, a obra já passou por quatro gestões federais, tendo início há 13 anos atrás.

- Não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos, para abafar conquistas como a Transposição do São Francisco, que nós concluímos. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) October 6, 2022





"Não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos, para abafar conquistas como a Transposição do São Francisco, que nós concluímos", disse.