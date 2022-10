Bolsonaro sobre vitória de Lula no Nordeste: 'Taxa de analfabetismo alta'

Jair Bolsonaro (PL) reclamou de derrota no Nordeste (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, comentou a vitória de seu rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos estados do Nordeste no primeiro turno das eleições. Ele associou o resultado a uma "maior taxa de analfabetismo" na região.“Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso nordeste”, disse Bolsonaro em live nas redes sociais nesta quarta-feira (5/10).O presidente leu uma matéria da CNN sobre o triunfo de Lula em Alagoas, Paraíba, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Pernambuco, que teriam índice de analfabetismo entre 11 e 16%. A mesma reportagem indicou o Rio de Janeiro, onde Bolsonaro ficou à frente, com a menor taxa.“Não é só a taxa de analfabetismo alta o mais grave nesses estados. Outros dados econômicos também são inferiores na região porque esses estados estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra leva analfabetismo, falta de cultura, desemprego, falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo”, reclamou Bolsonaro.No resultado geral, Lula ganhou em 14 estados, enquanto Bolsonaro levou a melhor em 12 e no Distrito Federal. A região que puxou o resultado positivo para o petista foi o Nordeste: 21,6 milhões de votos, ante 8,7 milhões do atual chefe do Executivo.