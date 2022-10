Flávio Bolsonaro para nordestinos: 'Vocês são mais decisivos do que nunca'

Para o senador, a região vai ser 'mais decisivo do que nunca' (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Na tentativa de captar votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL) gravou um vídeo direcionado aos “amigos nordestinos”. Segundo ele, a região vai ser decisiva na corrida eleitoral.



"Meus queridos irmãos do Nordeste. Queria agradecer de coração a todos que votaram no presidente Bolsonaro. Ele aumentou a votação em comparação a 2018. E se em 2018 vocês foram os responsáveis pela eleição, agora são mais decisivos que nunca".









O político destacou ainda que o governo do pai teve vários problemas, como a pandemia e as críticas da imprensa, e mesmo assim pagou o Auxílio Brasil no valor de R$ 600.





Confira o vídeo: