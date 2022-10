Ex-prefeito de Muriaé, Grego é eleito deputado estadual pelo PMN

Grego é estreante na ALMG (foto: Reprodução/redes sociais)

Ex-prefeito de Muriaé, na Zona da Mata, Grego foi eleito deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Conhecido como Grego, Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos é empresário, tem 54 anos e é divorciado. Ele obteve 38.936 votos e é estreante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Foi eleito prefeito de Muriaé em 2016 e se candidatou à reeleição em 2020, mas não venceu. Ele já foi filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e ao Democratas (DEM).

Grego é voluntário do Hospital do Câncer de Muriaé. Na campanha eleitoral de 2022, se aliou ao candidato a deputado federal Misael Varella, também do PMN, com a bandeira "Unidos Pela Saúde".

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli