Vídeo: Ex-vice da OAB Mulher incentiva boicote ao Nordeste por apoio a Lula

Uma advogada de Uberlândia postou vídeo criticando nordestinos por terem dado maioria de votos ao candidato Lula (PT) no primeiro turno da eleição para presidência do Brasil. Na postagem, Flavia Moraes, que ocupava a cadeira de vice-presidente da comissão OAB Mulher na cidade, diz que incentiva boicote ao turismo à região Nordeste e diz que “não vai mais alimentar quem vive de migalhas”.

“Nós que geramos emprego, nós que pagamos impostos, sabe o que a gente faz? A gente gasta nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com que realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar nosso dinheiro no Sudeste, no Sul ou fora do Brasil”, diz Flavia Moraes.

O vídeo passou a ser compartilhado em outras redes sociais e também em aplicativos de mensagem. Muitas das mensagens eram acompanhadas com críticas e apontamento de xenofobia. Casos de críticas de cunho xenofóbico a nordestinos se tornaram comuns desde o fim da apuração dos votos em primeiro turno no domingo (2/10). Naquela região houve 12,9 milhões de votos a mais para Lula no comparativo com Bolsonaro.

Flavia Moraes, ao centro, pediu afastamento de comissão da OAB (foto: Reprodução/Redes sociais)



O perfil da rede social de Flavia Moraes foi restringido depois que a postagem ganhou repercussão e ela tirou a foto que a identificava. Ela tem cerca de 14,6 mil seguidores.

A reportagem tentou contato por telefone e por mensagens com a advogada para comentar o caso, mas não obteve sucesso.



OAB A 13º subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede em Uberlândia, publicou um comunicado em que confirma que Flavia Moraes fazia parte do quadro de suas comissões, mas que “apresentou pedido de licença do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada para se dedicar pessoalmente sobre o assunto”.

A nota ainda afirma que a “OAB Uberlândia tem caráter plural e apolítico e em respeito a isto, não se manifesta sobre declarações de cunho pessoal de seus inscritos” e que as declarações da advogada “não refletem o posicionamento da Instituição”.



Representação

A vereadora de Uberlândia e deputada federal recém-eleita Dandara (PT) publicou em rede social que vai representar contra a advogada na OAB e fará queixa crime. “Recebi com revolta o vídeo da fala xenofóbica da vice presidenta da OAB Mulher de Uberlândia”, disse.