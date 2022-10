Com Bolsonaro à frente de Lula, Felipe Neto diz: 'Nordeste, salve o Brasil'

Lula e Felipe Neto, em foto publicada pelo influenciador (foto: Reprodução/Twitter Felipe Neto) Influenciador e apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe Neto foi às redes sociais às 18h28 deste domingo (2/10) - em meio à apuração dos votos nas eleições de 2022 - para pedir "salvação" da Região Nordeste. Isso porque, até então, Jair Bolsonaro (PL) liderava a corrida presidencial.





A fala de Felipe Neto se deu porque, até então, a maior parte das urnas eletrônicas apuradas estava localizada em Norte e Centro-Oeste. A expectativa é que Lula cresça com os votos do Nordeste.



O primeiro turno das eleições ocorreu neste domingo. O segundo, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.