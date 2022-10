Presidente do PL de Carolina (MA) é preso por atirar contra carro

Marcelo Câmpelo é líder do Partido Liberal em Carolina, no Maranhão (foto: Redes Sociais / Reprodução)

O presidente do Partido Liberal da cidade de Carolina, no Maranhão, foi preso neste domingo (2/10) após atirar contra um carro de opositores. Marcelo Câmpelo teria disparado após as vítimas ultrapassarem o veículo em que o político estava.