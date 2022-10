Eleitor cola teclas 1 e 3 da urna para impedir votação do PT em São Paulo

Apenas as teclas 1 e 3 foram coladas (foto: foto: TSE)

Um eleitor de Jundiaí, no interior de São Paulo, colou as teclas 1 e 3 da urna eletrônica com cola instantânea de alta resistência na manhã deste domingo (2/10).

O eleitor ainda não foi identificado e será investigado por danificar a urna de votação, que é crime eleitoral, e obstruir a votação. Os números 1 e 3 foram os únicos colados.

%u200B%u200BO caso ocorreu por volta das 9h30 da manhã deste domingo, na sessão 170 da Escola Professor João Batista Curado, no Bairro Jardim Tarumã. A urna foi substituída por agentes da Justiça Eleitoral para que a votação continuasse.

Danificar a urna de votação é crime eleitoral. Segundo o artigo 72, inciso III, da Lei 9.504/97 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é crime “causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes”.