Com eleitores nas filas, TSE começa a informar parciais dos resultados

Eleitores que estiveram nas filas após o encerramento dos portões recebem senha para votar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar as parciais dos resultados das urnas encerradas a partir de 17h. Entretanto, os eleitores que estiverem na fila quando os relógio marcarem o horário de divulgação poderão votar normalmente. Senhas foram disponibilizadas para estes eleitores após o encerramento dos portões dos locais de votação.Em contato com o, a assessoria de imprensa do TSE não soube responder se a divulgação das parciais poderia influenciar nos votos dos eleitores que ainda não exerceram seu direito cívico neste domingo (2/10).As seções eleitorais funcionaram das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Cidades que estão em fusos horário diferentes - o território brasileiro conta com quatro fusos horários diferentes - tiveram que se adequar ao horário da capital federal, conforme informado pelo TSE.Entre os locais afetados estão os estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, algumas cidades amazonenses e o distrito de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

TRE sobre filas

O TRE-MG informa que foi detectada a formação de filas em muitos locais de votação, em razão do comparecimento de um grande volume de eleitores para votar a partir do meio da manhã. A formação de filas também é influenciada pelo tempo que cada pessoa demora para votar, já que são cinco cargos em disputa. Esse é um fato registrado em toda eleição geral.