Em BH, Braga Netto pede para eleitores de Bolsonaro 'furarem' a bolha

Braga Netto, candidato à vice-presidência acompanha Bolsonaro em visita a BH (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)



Matheus Muratori

Durante evento em Belo Horizonte com representantes da indústria, na noite desta quinta-feira (6/11), o candidato a vice-presidente Walter Braga Netto (PL) pediu para os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) furarem a "bolha" para que ele seja reeleito. Bolsonaro vai disputar o segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, contra Lula (PT).









Braga Netto, mineiro de BH, também revelou em pronunciamento que é torcedor do Cruzeiro, o que movimentou a plateia que acompanhava o evento. Mas ele salientou que os primos torcem para o Atlético.





No breve discurso, o candidato a vice repetiu temas de discursos do presidente Bolsonaro, tratando da crise econômica na Argentina e apostando na pauta de costumes.

Ver galeria . 22 Fotos Durante passagem por Belo Horizonte nesta quinta-feira (6/10), Jair Bolsonaro (PL) disse estar confiante na vitória em Minas Gerais no segundo turno das eleições. O atual presidente está na capital para evento com lideranças políticas e representantes da indústria e chega ao estado pela primeira vez após receber o apoio do governador reeleito, Romeu Zema (Novo) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press )

Campanha de Bolsonaro



Romeu Zema (Novo) , Cláudio Castro (PL), Antonio Denarium (PP) e Ibaneis Rocha (MDB), governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal foram outros chefes de Executivo que participaram do evento, além de demais autoridades.





Bolsonaro precisa virar a disputa presidencial não somente no âmbito nacional, no qual Lula (PT) teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, no último domingo (2/10), contra 43,20% do atual presidente. Em Minas Gerais, Lula também terminou à frente: 48,29% a 43,60%.





Já na capital mineira, Bolsonaro terminou o primeiro turno como primeiro colocado. O atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% de Lula.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.