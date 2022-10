Governo de Minas retoma negociações para acordo de Mariana

Zema e o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite em evento da Fiemg (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press)



Matheus Muratori

O governo de Minas vai retomar as negociações quanto a um possível acordo relativo ao rompimento da barragem de rejeitos em Mariana, na Região Central do estado, em 5 de novembro de 2015. A tragédia matou 19 pessoas e causou diversos danos socioambientais.









"Lembrando que essas exigências são de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo e da União. Mas tivemos agora a boa notícia que as empresas irão atender essas exigências e que as renegociações referentes à tragédia de Mariana serão retomadas", completou.





Em 24 de agosto, o governo mineiro saiu da mesa de discussão quanto a um possível acordo de Mariana. O Executivo não concordou com os prazos de pagamento por parte da mineradora Samarco - e das acionistas Vale e BHP Billiton.





Ao lado de Zema, o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite também se manifestou sobre a repactuação do processo reparatório da tragédia e disse que o Rio Doce, afetado pelos rejeitos, será "transformado".





"Conseguirmos uma repactuação justa, célere, para transformar a região do Rio Doce (...) Estamos atuando de forma célere, efetiva, para realmente trazer aquilo que Minas precisa: transformar o Rio Doce, transformar a região do Rio Doce numa nova economia".