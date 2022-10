Bolsonaro diz que Lula faz 'promessas mirabolantes de picanha'

Bolsonaro esteve entre líderes políticos e da indústria durante evento em BH, nesta quinta-feira (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Bernardo Estillac e Matheus Muratori

O presidente da república e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento em Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (6/10).



Bolsonaro afirmou que o rival na disputa à presidência faz "promessas mirabolantes de picanha". Lula, rival do atual presidente no segundo turno da eleição presidencial, afirmou com frequência campanha que vai fazer com que o pobre volte a comer picanha.





“Converse com os mais humildes, com os mais necessitados. Porque eles, uma parte, continuam acreditando nas promessas mirabolantes de picanha e auxílios estratosféricos. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível”, disse o presidente.







Bolsonaro e o segundo turno



Zema , Cláudio Castro (PL), Antonio Denarium (PP) e Ibaneis Rocha (MDB), governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal respectivamente, foram outros chefes de Executivo que participaram do evento, além de demais autoridades. Zema e Denarium discursaram.





Bolsonaro precisaria virar a disputa presidencial não somente no âmbito nacional, no qual Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, no último domingo (2), contra 43,20% do atual presidente. Em Minas Gerais, Lula também terminou à frente: 48,29% a 43,60%.





Já na capital mineira, BH, Bolsonaro terminou o primeiro turno como primeiro colocado. O atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% de Lula.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.