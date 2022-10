Apoiador de Bolsonaro, Zema diz que mineiros deveriam ser 'PTfóbicos'

Governador reeleito Romeu Zema (Novo) participou de evento na Fiemg com Jair Bolsonaro (PL) (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais reeleito no último domingo (02/10), afirmou nesta quinta-feira (6/10) que os mineiros deveriam ser "PTfóbicos". A declaração foi dada durante um evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte, com a participação do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).Ao citar o governo de Fernando Pimentel (PT), gestão que é reiteradamente criticada por Zema e antecessor a ele (de 2015 a 2018), ele afirmou que, no período, o estado não repassava os recursos da área de saúde e do piso mineiro de assistência social para as prefeituras."Mas as mordomias, os favores e os privilégios para a companheirada não parou não, isso nós não assistimos aqui", afirmou Zema sobre a oposição. Na sequência, completou falando que "todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar: 'eu sou PTfóbico'".O governador reeleito também relembrou o tapa dado por ele na mesa durante o debate realizado pela Rede Globo, no dia 27 de setembro, entre candiddatos ao Governo de Minas."É muita hipocrisia, muita. Toda vez que eu falo isso, eu fico... Foi o que fez eu dar o murro na mesa no dia do debate, porque indignação tem limites. Esse mesmo governo que se diz social, também parou de pagar o auxílio reciclagem", exemplicou Zema.Por fim, o político avisou que fará tudo possível para que o presidente seja reeleito no dia 30 de outubro. No primeiro turno das eleições, Jair Bolsonaro ficou atrás do petista no estado, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já na capital mineira, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente."Tudo que estiver ao meu alcance, faremos para que no dia 30 à noite tenhamos aquele resultado que todos nós desejamos e que levará o Brasil para o futuro", afirmou Zema, que anunciou apoio a Bolsonaro na terça-feira (4).Cláudio Castro (PL), Antonio Denario (PP) e Ibaneis Rocha (MDB), governadores de Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal, foram outros chefes de Executivo que participaram do evento, além de demais autoridades.Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.