Bolsonaro em BH: Cleitinho e Engler acreditam na virada em Minas

Eleito para senador, Cleitinho Azevedo (PSC) recebeu Bolsonaro em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 6/10/22)

ÍGOR PASSARINI

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (6/10) para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O candidato à reeleção desceu no Aeroporto da Pampulha, onde foi recebido por Cleitinho Azevedo (PSC), vitorioso no Senado em Minas, e Bruno Engler (PL), deputado estadual mais votado (635 mil). Nikolas Ferreira (PL), com quase 1,5 milhão de votos para deputado federal, estava na aeronave com Bolsonaro.



Em declaração ao Estado de Minas, Cleitinho, que recebeu cerca de 4,26 milhões de votos para o Senado, confiou na virada de Bolsonaro. "Segundo turno é uma nova eleição, zerou tudo. Começam todos do zero. É muito importante esse apoio do governador Romeu Zema (Novo), que foi eleito com mais de 50% dos votos".



LEIA TAMBÉM - Genial/Quaest: Lula tem 48% no 2º turno; Bolsonaro soma 41%

Também à reportagem do EM, Nikolas destacou a importância histórica do voto dos mineiros e revelou que pretende viajar pelo Brasil para ajudar na campanha de reeleição de Bolsonaro.

"Quem ganha aqui em Minas, geralmente, ganha no Brasil. Então, a gente tem um trabalho muito forte. Estou empenhado na campanha do presidente, dedicando toda a minha força para ganhar principalmente os jovens. Viajarei pelo país também para reverter a situação. No primeiro turno, vencemos a mentira dos institutos de pesquisa e agora vamos quebrar essa mentira que o PT está fazendo. Vamos ganhar em segundo turno se Deus quiser", declarou.

Já Bruno Engler crê na transferência de votos tanto pelo governador Romeu Zema quanto pelo senador Carlos Viana (PL), terceiro colocado na eleição para o Executivo estadual.





Evento

"Analisando os resultados oficiais e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Zema teve 800 mil votos a mais que o presidente. E o senador Carlos Viana teve mais de 700 mil votos. Então precisamos trazer esse 1,5 milhão de pessoas com o apoio do governador", afirmou.Natural de Belo Horizonte e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto acompanha o presidente na visita à capital mineira. O general da reserva falou sobre a campanha no estado."Minas Gerais é importante pra gente, o governador já demonstrou apoio, a Fiemg está conosco, os prefeitos e a Associação Mineira de Municípios (AMM) também. Vai dar tudo certo", declarou.O compromisso da Fiemg segue a tendência inicial da campanha de segundo turno de Bolsonaro, marcada por encontros com lideranças políticas.O encontro na Fiemg começou às 18h, no Teatro Sesiminas, no bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. No evento, além de Zema, Bolsonaro deve se reunir com os governadores Rodrigo Garcia (PSDB-SP) e Cláudio Castro (PL-RJ), que anunciaram apoio à sua candidatura nesta semana.De acordo com o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, a entidade que representa o setor industrial mineiro fez convites aos dois postulantes ao Palácio do Planalto."Na verdade, nós convidamos os dois candidatos. No primeiro turno, não fizemos com ninguém porque era muita gente. Nós convidamos e vamos apresentar as propostas da indústria. A gente mandou correspondência. Para o Bolsonaro fiz o convite nessa terça-feira mesmo, e mandei para o Lula na mesma data. Bolsonaro já está confirmado, mas não cabe a mim decidir a agenda deles".Bolsonaro deve vir a Minas pelo menos três vezes neste mês. O primeiro encontro já tem data marcada, na quarta-feira (12/10), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida."Dia 12 vou estar em Minas Gerais em um encontro religioso com o apóstolo Valdemiro e já temos uma agenda política no estado. Eu pretendo ir pelo menos três vezes no estado de Minas Gerais", declarou o presidente nessa terça-feira (4).