Prefeitos esperam Bolsonaro para reunião em Belo Horizonte na sexta-feira

A Associação Mineira dos Municípios (AMM) espera se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Belo Horizonte nesta sexta-feira (14/10). O evento está previsto para as 14h, na Faminas, Região Norte de Belo Horizonte e deve marcar a entrega de uma carta de reivindicações das cidades do estado ao candidato à reeleição.





"Nós temos 786 prefeitos filiados, somos unidos, e nossas pautas têm diferentes bandeiras partidárias. Estamos abertos ao presidente Bolsonaro, assim como estaríamos com Lula ”, disse.





O presidente da AMM ainda afirmou que tenta reunir as lideranças regionais do estado para formalizar um documento com as reivindicações específicas de cada localidade. Os prefeitos filiados foram convidados para o evento, que também deve contar com a presença de Zema.



Bolsonaro em Minas



A organização da campanha de Bolsonaro em Minas não confirmou a presença do presidente. Ele já esteve em Minas para evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais na última quinta-feira (6/10) e chegou a anunciar que voltaria ao estado nesta quarta (12/10) para evento religioso com o pastor Valdemiro Santiago.





Embora ressalte o teor imparcial do evento da AMM, Marcos Vinicius Bizarro já declarou apoio a Bolsonaro e é ativo nas redes sociais com postagens de endosso à campanha pela reeleição. Em um vídeo publicado em seu perfil do Facebook, o prefeito aparece ao lado de Zema e do presidente tratando do evento do dia 14.





“A todos de Minas Gerais, muito obrigado pelo apoio e pela consideração. Nesse evento, vamos expor tudo o que fizemos no passado e nossas propostas para o futuro. Tenho certeza que Minas Gerais vai gostar muito desse evento”, disse Bolsonaro no vídeo.