Pesquisa Ipec: Lula tem 55% dos votos válidos contra 45% de Bolsonaro

Lula terminou o primeiro turno cerca de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro (foto: EVARISTO SA and MICHAEL DANTAS / AFP) Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (10/10) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 55% dos votos válidos contra 45% de Jair Bolsonaro (PL). No cenário de votos totais, o petista aparece com 51% das intenções de voto, o atual presidente tem 42%, 5% dos entrevistados declarou votar branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam.









As entrevistas foram feitas entre sábado (8/10) e segunda-feira e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O Ipec ouviu 2 mil pessoas em 130 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02853/2022.