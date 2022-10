Professora bolsonarista faz gesto nazista em sala de aula no Paraná

Por Luana Pedra e Ana Mendonça



A professora estava usando uma bandeira no Brasil como parte de suas vestes e adereços em verde e amarelo (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Uma professora de redação do Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa (PR), identificada como Josete, foi filmada nesse sábado (8/10) fazendo um gesto de saudação nazista durante a aula. As imagens foram registradas pelos próprios alunos.





A professora estava usando uma bandeira no Brasil como parte de suas vestes e adereços em verde e amarelo. No vídeo, é possível identificar um hino sendo tocado enquanto a professora faz um gesto de “bater continência” e, em seguida, realiza a suposta saudação nazista, com a mão estendida para frente.





Uma foto da professora foi compartilhada nas redes sociais, em que mostra que Josete é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em suas vestes, a foto registra que a professora utilizava botons que manifestam apoio ao mandatário.

A apologia do nazismo se enquadra na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime:





- Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social.





- Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.Instituto Brasil-Israel repudia saudação nazista de professora em escola de Ponta Grossa e mostra preocupação com crescimento de ocorrências neonazistas no Brasil





O Estado de Minas entrou em contato com o Colégio Sagrada Família que respondeu que deve se pronunciar no fim da tarde desta segunda-feira (10/10) nas redes sociais.



Repercussão



Após as imagens viralizarem nas redes sociais, o Instituto Brasil-Israel (IBI) divulgou uma nota de repudio ao ato, alertando para o perigoso crescimento desse tipo de ocorrência no Brasil.





“Vemos com imensa preocupação o caso da professora que reproduziu a saudação nazista em uma escola em Ponta Grossa, no Paraná. O caso exemplifica os alertas de que as ocorrências neonazistas têm crescido no Brasil nos últimos anos, seja contra judeus ou contra outros grupos, como negros e pessoas LGBTQIA+", diz a nota.



Para a Instituição, "não podemos normalizar situações como essa, mesmo que sejam exceções".



"O processo de aceitação, sem qualquer punição, faz com que mais pessoas se sintam à vontade para cometer o crime de apologia ao nazismo. No caso da escola, a diretoria sequer expôs qual seria a punição da professora, apenas disse não compactuar com a atitude. É preciso tomar medidas mais duras para frear a ascensão do neonazismo, que cresce de maneira veloz e perigosa em nosso país. Espera-se uma rigorosa apuração dos fatos.”