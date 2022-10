Nikolas defende André Valadão e volta bater boca com Janones: 'Jacu'

Nikolas volta a bater boca com Janones nas redes sociais (foto: Gladyston Rodrigues/EM; Redes Sociais/Reprodução)

Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal e vereador de Belo Horizonte, voltou a discutir nas redes sociais com o deputado federal, reeleito, André Janones (Avante). Desta vez, o embate entre os dois foi sobre André Valadão, pastor da Igreja da Lagoinha de Belo Horizonte.







Nikolas teve 1,256 milhão de votos a mais que Janones para deputado Mais cedo, Janones afirmou que vai pedir o “desligamento” do pastor André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. A “Lagoinha”, como a igreja é conhecida, é comandada pelo pai do pastor, Márcio Valadão.

Há dias, os dois trocam farpas pelo Twitter. Apoiador e entusiasta do governo e do presidente Jair Bolsonaro (PL), André Valadão tem dedicado suas redes sociais para defender o ex-capitão e criticar o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pastor se coloca contra o que ele considera como “ideais de esquerda” e sugere aos seus seguidores que a classe evangélica não pode votar em governos que "apoiam o comunismo”.









Janones sobre Nikolas Ferreira: 'Tiririca de Minas Gerais' Ao ver a discussão de Janones com André, Nikolas, que é cristão e endossa as ideias evangélicas, defendeu o pastor afirmando que Janones nunca fez parte da Lagoinha e, por isso, não poderia pedir o desligamento do filho de Márcio Valadão.

“Já que o Nikolas disse que eu não sou membro da Lagoinha, segue o vídeo da minha conversão, em 2016, pelas mãos do pastor Márcio Valadão, pai do André Valadão. Agora aguardo o vídeo do miliciano se batizando de mentirinha pelas mãos do bandido ladrão do Pastor Everaldo!”, escreveu Janones no Twitter.





Nas imagens, Márcio ora pela vida de Janones e recebe ele na igreja.









Isso não te faz membro da igreja, jacu. E pelo visto, não valeu de nada tua conversão. pic.twitter.com/tqjmiWQrmz %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 10, 2022 Janones e Nikolas batem boca e discussão acaba em processo Em resposta, Nikolas publicou o vídeo da discussão que ele teve com Janones durante os bastidores do debate da TV Band, entre candidatos ao Planalto. “Isso não te faz membro da igreja, jacu. E pelo visto, não valeu de nada tua conversão”, escreveu Nikolas.

Política na igreja

A confusão nas redes sociais começou depois que André Valadão voltou a defender Jair Bolsonaro. Pastor afirmou que a eleição do ex-presidente significa “dizer sim aos furtos”. “Votar no MULA (sic) é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e acima de tudo estatizar a nação levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo”, afirmou o pastor.