Janones sobre Nikolas Ferreira: 'Tiririca de Minas Gerais'

Debates nas redes vão para o plenário

O deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) comparou Nikolas Ferreira (PL-MG), futuro colega de Congresso Nacional, ao também parlamentar Tiririca (PL-SP), que é comediante. Nesta sexta-feira (7/10), em entrevista ao, Janones chamou Nikolas de "Tiririca de Minas Gerais" e acusou o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) de ser um político que "não tem pauta própria".Segundo Janones, o círculo próximo a Bolsonaro optou por pedir votos exclusivamente a Nikolas em Minas. Os dois travaram uma disputa particular pelo posto de candidato a deputado mais votado do estado. No resultado final, o concorrente do PL foi escolhido por 1.492.047 eleitores - recorde estadual . O parlamentar do Avante, por sua vez, ficou na segunda colocação entre os 53 vencedores, com 238.967 votos."Foi a primeira vez que vi um candidato a presidente pedir votos só para um candidato a deputado - até porque há uma base de deputados apoiando e você não pode se envolver diretamente em uma única eleição. A primeira-dama, os ministros e os filhos do presidente pediram votos só para ele (Nikolas). O objetivo era exatamente esse: criar o Tiririca de Minas Gerais", disse.Em 2010, Tiririca foi o deputado mais votado do país , com 1,3 milhão de apoios. À época, baseou sua campanha em um discurso antipolítica. Neste ano, contudo, o palhaço viu os votos minguarem e foi eleito na última das 70 vagas destinadas a São Paulo.Janones ainda afirmou que o objetivo do PL de concentrar votos em Nikolas foi para potencializar a eleição de candidatos do partido ligados ao Centrão. A reboque do expressivo resultado obtido pelo vereador de Belo Horizonte, a legenda arrematou outras 10 das cadeiras de Minas na Câmara."Pegue a lista dos candidatos eleitos pelo PL e vejam quantos são da ala ideológica - acredito que só Nikolas, Junio Amaral e Maurício do Vôlei. O restante são deputados do Centrão, da política fisiológica, que trabalham com emendas. É uma maneira de Bolsonaro pagar sua dívida com o Centrão", criticou.Um dos responsáveis pela campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas, Janones relacionou Nikolas Ferreira a outros deputados eleitos na esteira do bolsonarismo. "É um candidato que não tem pauta própria, a estilo de Carla Zambelli em São Paulo e de Hélio Negão no Rio. São candidatos que não têm pauta, história e trabalho. Na verdade, Bolsonaro foi eleito deputado federal em Minas - os votos foram em Bolsonaro. É uma estratégia para puxar candidatos do Centrão".As disputas entre Nikolas e Janones nas redes sociais ganharam ares bélicos. No mês passado, o deputado do PL chamou o rival de "Mentirones". Como resposta, foi tachado de "mascote de miliciano". Hoje, ao EM, o aliado de Lula afirmou que vai travar debates com Ferreira nos espaços legislativos a fim de defender a democracia."Vou continuar defendendo o que acredito, a democracia, os mais necessitados e as minorias, sendo resistência a este governo fascista que ocorreu até aqui - e à bancada fascista que, infelizmente, continuará existindo na Câmara. Não vou me afugentar ou me amedrontar. Vou fazer um enfrentamento em defesa da democracia".