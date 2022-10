Gabeira sobre Ipec: 'Estabilidade, mas resta saber se também na realidade'

Para Gabeira, “a pesquisa é um retrato momentâneo da realidade”.

“A pesquisa não tem previsão, mas ela diz alguma coisa. Temos que considerar os vários fatores que entram na próxima semana, como por exemplo, o comportamento dos candidatos."





Esta é a segunda pesquisa do Ipec no segundo turno. Em relação ao primeiro resultado, divulgado em 5 de outubro, Lula e Bolsonaro mantiveram os mesmos percentuais considerando os votos válidos, sem contabilizar brancos, nulos e indecisos. No cenário de votos totais, o petista manteve os 51% e Bolsonaro caiu um ponto percentual, oscilação dentro da margem de erro.





As entrevistas foram feitas entre sábado (8/10) e segunda-feira e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O Ipec ouviu 2 mil pessoas em 130 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02853/2022.