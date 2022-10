Alexandre Silveira reforça a coordenação da campanha de Lula em Minas

Guilherme Peixoto





Alexandre Silveira (esq.) e Lula estiveram lado a lado durante ato político em Belo Horizonte (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Campanha de Lula se anima com ato em BH

PSD vai compor eventual governo do PT, crê Silveira

O senador Alexandre Silveira (PSD), reforça, neste segundo turno, a coordenação da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. O parlamentar tem atuado na área política da cúpula ligada a Lula e busca articulações para aumentar a vantagem do petista no estado. No primeiro turno, houve vitória por 48,29% a 43,6% sobre o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL)."Lula é o único líder capaz, neste momento da história, de unir o povo brasileiro em torno de um projeto que venha a restabelecer valores democráticos e justiça social. E, principalmente, paz entre os brasileiros para que a gente possa voltar a se desenvolver e gerar emprego e renda", disse Silveira, nesta terça-feira (11/10), ao Estado de Minas.Segundo colocado na disputa pelo Senado - perdeu para Cleitinho Azevedo, do PSC -, Silveira é conhecido por ter boa relação com prefeitos mineiros. O trabalho na coordenação política de Lula se soma às atividades da coordenação geral, comandada pelo deputado federal petista Reginaldo Lopes. André Janones (Avante), outro deputado mineiro, também tem papel de destaque, pois é um dos conselheiros do presidenciável para assuntos relacionados à estratégia digital de campanha "Lula é o presidente da República mais municipalista desde a redemocratização. Ele reconhece que é nas cidades que a vida das pessoas acontece. Lula tem destacado a importância da participação dos prefeitos e das lideranças da sociedade civil organizada, mas tem, também, interlocução muito forte diretamente com a população. Isso é muito importante em uma eleição polarizada como essa", defendeu.Silveira tentou a reeleição com o apoio de Lula e já vinha ajudando a cúpula petista. Presidente do PSD mineiro, ele atuou nos bastidores para viabilizar as passagens do candidato por três cidades do estado: Ipatinga, no Vale do Aço, Montes Claros, no Norte, e Belo Horizonte, por duas vezes.O parlamentar afirmou que lideranças municipais reconhecem o legado de Lula. Ele ainda criticou Bolsonaro, a quem acusou de estagnar o número de moradias entregues por meio do "Casa Verde e Amarela" - outrora chamado "Minha Casa, Minha Vida"."Nenhum prefeito municipal, se for feita uma retrospectiva e houver comparação com os últimos três anos e meio, vai conseguir citar um empreendimento de moradia iniciado neste governo", pontuou.Silveira criticou, ainda, o tom adotado pelo governador Romeu Zema (Novo) na defesa da reeleição de Bolsonaro."A comparação que o governador não terá coragem de fazer, com certeza, e nenhuma apoiador de Bolsonaro, é a comparação dos governos Bolsonaro e Lula. Se essa comparação for feita, Lula ganha de 'balaiada'. Ele saiu com 85% de aprovação após oito anos de mandato", falou.Na mais recente passagem por Minas, no domingo (9), Lula liderou uma caminhada por cerca de 1 quilômetro em Belo Horizonte. A passeata, que saiu da Praça da Liberdade, na Savassi, e foi rumo à Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul , deixou auxiliares do petista animados. Para Alexandre Silveira, a adesão ao ato mostra ser possível ampliar a vantagem de Lula em Minas."O maior movimento de rua desde as Diretas Já foi em Belo Horizonte no domingo. Lula ficou completamente impressionado, emocionado e muito feliz pelo calor humano, pela quantidade de gente e pelo entusiasmo", falou.Antes do primeiro turno, Lula se comprometeu a promover melhorias na BR-381 . As obras na rodovia são uma das pautas de Silveira, que tem o Vale do Aço, cortado pela estrada, como um de seus focos de atuação."Quando fui a Ipatinga eu assumi o compromisso de, se ganhar as eleições, teremos prazer de transformar a estrada da morte em estrada da vida", se recordou o presidenciável petista, durante a passagem por BH.Em que pese o apoio do PSD mineiro à candidatura de Lula, o diretório nacional da sigla adotou neutralidade na disputa presidencial. Silveira tentou convencer a direção, comandada pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a aderir à campanha petista, mas não houve sucesso.Lula tem importantes apoios no PSD, como os dos senadores reeleitos Otto Alencar (BA) e Omar Aziz. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também embarcou na coalizão, bem como Fuad Noman, prefeito de BH "O PSD, institucionalmente, apesar de ter liderado sua bancada, tem uma maioria esmagadora votando no presidente Lula e muito determinado a ajudá-lo a governar caso ele venha a ser o presidente", projetou Silveira.