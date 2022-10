Evento de Bolsonaro com prefeitos de MG faz Marília pedir reunião com Lula

Marília Campos (esq.) é uma das principais lideranças pró-Lula em Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Leia também: Prefeitos mineiros viram cabos eleitorais de Bolsonaro e Lula na reta final

Ideia de encontro veio do partido de Bolsonaro

Em meio à expectativa de parte dos prefeitos de Minas Gerais por uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), pediu que a Associação Mineira de Municípios (AMM) tente viabilizar um encontro dos gestores municipais com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ofício com a solicitação foi enviado nesta terça-feira (11/10) ao presidente da AMM, Marcos Vinícius Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Bizarro está à frente das articulações em prol do evento com Bolsonaro, previsto para ocorrer na sexta-feira (14/10), em Belo Horizonte."Proponho que a nossa entidade se reúna com os dois candidatos a presidente para apresentar a pauta municipalista mineira. Também proponho que a AMM solicite uma reunião com as duas candidaturas. Pactuar compromissos políticos com as candidaturas fortalece a nossa luta e a nossa entidade", diz a prefeita da cidade da Região Metropolitana de BH, em texto ao qual oteve acesso.Na carta, Marília pontua a importância da AMM e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) na busca por soluções para as demandas das cidades." Entendo que a nossa unidade é a nossa força. E nesse momento de tanta polarização é preciso manter a imparcialidade da nossa entidade para que todos e todas se sintam representados por ela", afirma.Ao, Marcos Vinícius Bizarro garantiu que vai tentar viabilizar um encontro com Lula. "Somos apartidários", pontuou.Ontem, o presidente da AMM havia dito à reportagem que o evento com Bolsonaro não tem teor eleitoral . Segundo ele, a ideia é organizar um fórum para tratar, justamente, das necessidades locais."Nós temos 786 prefeitos filiados, somos unidos, e nossas pautas têm diferentes bandeiras partidárias. Estamos abertos ao presidente Bolsonaro, assim como estaríamos com Lula", assegurou.Segundo cálculos de Marcos Vinícius Bizarro, ao menos 300 prefeitos já manifestaram o interesse em participar da atividade com Bolsonaro, que vai ocorrer em uma faculdade privada da Região Norte de BH. O governador Romeu Zema (Novo), que apoia o presidente no segundo turno, já indicou publicamente que pretende participar da atividade."O convite veio da campanha do PL e foi endossado depois pelo governador", disse o dirigente da AMM, também ontem, ao explicar os antecedentes do encontro.As articulações para tirar do papel a atividade começaram já no dia seguinte ao primeiro turno. A AMM se organiza para apresentar um plano de reivindicações ao presidente da República. Segundo Marcos Vinícius Bizarro, o objetivo é reunir as necessidades das cidades considerando as diversas regiões de Minas e apontar também as convergências que podem beneficiar todo o estado."Minha realidade no Leste de Minas é uma; as do Sul e do Norte, outras. São várias realidades. Existem pautas individuais, de cada região, como é o caso da BR-381, questão importante para Coronel Fabriciano, por exemplo", avaliou.Aguardado amanhã em Belo Horizonte para um evento religioso , Bolsonaro também já demonstrou interesse em participar presencialmente da conferência com prefeitos mineiros."A todos de Minas Gerais, muito obrigado pelo apoio e consideração. Nesse evento, vamos expor tudo o que fizemos no passado e nossas propostas para o futuro. Tenho certeza de que Minas Gerais vai gostar muito desse evento", afirmou, em vídeo publicado por Marcos Vinícius Bizarro no Facebook.