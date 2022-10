Bolsonaro participa de culto em BH nesta quarta-feira (12/10)

Por Vinícius Prates

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve retornar a Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (12/10), para participar de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus. A agenda do presidente ainda não está definida por completo, mas a cerimônia será fechada para a imprensa. As informações preliminares foram confirmadas à reportagem dopela assessoria da Presidência da República.

Ainda de acordo com a assessoria, o presidente deve buscar um local para falar com a imprensa. O lugar do evento religioso também não foi informado. última visita de Bolsonaro na capital mineira foi na última quinta-feira (6/10), para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).