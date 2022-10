Nikolas vai a 6 cidades do Nordeste para tentar virar votos pró-Bolsonaro

Por Vinícius Prates













"A gente vai rodar do dia 20 a 27 no Nordeste inteiro para a gente virar os jovens, aí os votos deles, para poder realmente votarem no presidente Jair Bolsonaro 22. Juventude pelo Brasil", anunciou Nikolas em um vídeo, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do Pastor Guilherme, publicado nas redes sociais com a legenda: "Juventude pelo Nordeste!! Tamo chegando".

"Juventude pelo Brasil mobilizada", completou o pastor Guilherme. "Juventude, o futuro do nosso Brasil", finaliza Bolsonaro.