Nikolas anuncia que vai ao Nordeste virar votos de Lula para Bolsonaro

Por Vinícius Prates













"Já estou agendando 7 agendas no Nordeste. Vamos virar o voto com a verdade!! #PTNuncaMais", escreveu no Twitter, na manhã desta sexta-feira (7/10).





Nikolas é um dos candidatos eleitos que está agora se dedicando a ajudar Bolsonaro a conquistar a reeleição.

Já estou agendando 7 agendas no Nordeste. Vamos virar o voto com a verdade!! #PTNuncaMais %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 7, 2022