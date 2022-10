Nikolas sobre boatos: 'Estou sendo atacado por mentiras e montagens'

O vereador de Belo Horizonte e eleito deputado federal Nikolas Ferreira (PL) usou as redes sociais para comentar os “ataques” que vem sofrendo durante todo o dia desta terça-feira (11/10).

Nikolas vem sendo acusado de ter um “romance” com o pastor André Valadão. Também viralizaram nas redes sociais, supostas imagens do vereador tendo relações sexuais com um homem.