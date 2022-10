Entrevista exclusiva de Bolsonaro ao Jornal da Alterosa

Bolsonaro foi entrevistado pelo jornalista Ricardo Carlini (dir.), na TV Alterosa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 12/10/22)

O "Jornal da Alterosa" vai transmitir, nesta quarta-feira (12/10), uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O telejornal vai ao ar às 19h15, na, afiliada doem Minas Gerais. A conversa, conduzida pelo jornalista Ricardo Carlini, foi gravada na manhã de hoje, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, onde o candidato à reeleição desembarcou para participar de um evento religioso.É a segunda vez que Bolsonaro passa por Minas Gerais desde que recebeu o apoio formal do governador Romeu Zema (Novo). O evento desta quarta-feira foi organizado pelo apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.Zema, aliás, recebeu Bolsonaro no Aeroporto da Pampulha . Ao lado dele, estava Mateus Simões (Novo), vice-governador eleito. Deputados do PL mineiro também recepcionaram o presidente.Em Minas, Bolsonaro terminou o primeiro turno da disputa presidencial 563,3 mil votos atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente teve 43,6% dos votos válidos, ante 48,29% do rival. No plano nacional, a vitória de Lula foi por 48,43% a 43,2%.Na semana passada, Bolsonaro esteve em BH para um evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Prefeitos aguardam outro retorno dele à capital mineira, na sexta-feira (14), a fim de discutir, com gestores municipais, demandas regionais do estado