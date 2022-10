Bolsonaro em BH: 'Brasil é país abençoado, que vive em liberdade'

Guilherme Peixoto e Matheus Muratori





Bolsonaro discursou ao lado de Zema em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/10/22)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou um evento evangélico em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (12/10), para defender feitos de sua gestão e afirmar que o Brasil é um país "abençoado". O candidato à reeleição citou a palavra "liberdade", muito presente em seus discursos, e falou sobre a maioria cristã que compõe a população nacional."É um país abençoado, que vive em liberdade. Nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui, somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião. Respeitamos a liberdade do nosso povo", disse, em trio elétrico instalado em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro de BH.



Ao lado do apóstolo Valdemiro Santiago e do governador mineiro Romeu Zema (Novo), Bolsonaro falou, ainda, sobre temas como os preços dos combustíveis e o Auxílio Brasil.



"Vencemos uma pandemia e vencemos uma guerra lá fora, onde o mundo todo sofreu com o aumento de preços. Nós também sofremos, mas recuperamos rapidamente. Quando a gente compara essas questões materiais do Brasil com o resto do mundo, o Brasil é um país abençoado: uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio de R$ 600 para o povo mais sofrido, que há pouco tempo começava com R$ 40 o Bolsa Família", afirmou.

Ver galeria . 7 Fotos Governador Zema recebeu Bolsonaro no aeroporto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.