Bolsonaro em Belo Horizonte: veja fotos do presidente na quarta-feira (12)

Ao lado de Romeu Zema, Jair Bolsonaro discursou durante evento em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/10/22)

Ver galeria . 7 Fotos Governador Zema recebeu Bolsonaro no aeroporto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

O presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a manhã desta quarta-feira (12/10) em Belo Horizonte ao lado do governador Romeu Zema (Novo). Eles se encontraram no Aeroporto da Pampulha e seguiram para um encontro religioso no Centro da capital.O candidato à reeleição presidencial também teve a companhia de outros aliados e do filho Eduardo, que se reelegeu deputado federal por São Paulo no último dia 2 de outubro.Antes de entrarem na igreja evangélica ao lado do pastor Valdemiro Santiago, Bolsonaro e Zema subiram em um trio elétrico onde discursaram para centenas de apoiadores que aguardavam os políticos desde cedo."Peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil. Se estamos dando certo até o momento, p eço humildemente a vocês essa oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas e o Brasil", disse Bolsonaro, em trio elétrico instalado à frente da Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro da capital mineira.