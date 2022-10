Filha de ex-aliado de Bolsonaro, Giulia Be apoia Lula

Lula agradeceu a mensagem de apoio citada no encontro com Giulia Be (foto: Twitter @giulia)

A cantora Giulia Be, 23, leu uma carta do namorado Connor Kennedy, sobrinho neto de John F. Kennedy, para o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As imagens foram divulgadas ontem nas redes sociais do ex-presidente.

A jovem artista, protagonista do filme "Depois do Universo" — com lançamento na plataforma de streaming Netflix previsto para 27 de outubro, disse à reportagem que não vê o posicionamento atrapalhando a divulgação do longa.

"Não tem relação com o meu momento profissional. Seria até injusto ver desta forma. É relacionado ao que eu sou, o que eu penso, acredito. É importante compartilhar isso com as pessoas".

A artista apareceu ao lado de Connor Kennedy e de seu pai, Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro e ex-apoiador de Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula no pleito. O pai da artista, que também aparece nas imagens, apoiou a campanha de Bolsonaro em 2018, ano em que o político foi eleito presidente.

"Agradeço o carinho e a mensagem de Connor Kennedy, sobrinho neto de John F. Kennedy, lida por Giulia BE. Vamos construir um mundo mais justo e democrático", escreveu Lula no Twitter.

"Muita gente acredita que não, mas eu já me posicionei em outros momentos. Claro que o impacto é maior quando você aparece ao lado do candidato. Mas estamos vivendo um momento muito importante para se posicionar", completou na sequência.

O texto lido ao ex-presidente conta que o sobrinho-neto de John F. Kennedy era fã de seu trabalho com os "pobres e minorias".

Lula agradeceu a mensagem de apoio citada no encontro com Giulia Be. "Vamos construir um mundo mais justo e democrático", ressaltou.

O humorista e irmão de Giulia Be, André Marinho, compartilhou uma mensagem após a divulgação do vídeo. Ele destacou a dificuldade de "lidar com as diferenças do convívio em família" e reiterou que o posicionamento contra Lula é pessoal.

Entre os projetos profissionais, Giulia também prepara o lançamento do clipe do single "Desficava". A música, lançada em 29 de setembro, terá o clipe divulgado na próxima quinta-feira (13).

Confira a íntegra da mensagem lida por Giulia Be em encontro com Lula:

Ele (Connor Kennedy) escreveu um texto e queria que eu traduzisse para você.

Ele disse: "Há alguns anos encontrei um de seus discursos e você tem sido um herói para mim desde então. Sempre me emocionei com a forma que você defende os pobres e a classe trabalhadora, você me lembra o meu avô Bobby Kennedy, que entendia as preocupações dos meninos de carvão em Virginia e das minorias no Mississipi. Como você, ele sabia que seu trabalho mais importante era garantir que todos tivessem uma oportunidade e ninguém fosse deixado para trás. Estamos torcendo para você nesta eleição e esperamos que você continue seu bom trabalho.

