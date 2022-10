Pesquisa Ipespe: Lula tem 54% dos votos válidos; Bolsonaro, 46%

Estado de Minas



Lula e Bolsonaro durante sabatina com o apresentador Ratinho, no SBT (foto: Reprodução/SBT)



Pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), mostra o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 50% das preferências, contra 43% do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Brancos e nulos somam 4%. Não sabem ou não responderam totalizam 2%.



Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro tem 42%. Brancos e nulos somam 6%, e 5% não souberam ou não responderam.



A pesquisa foi feita com 1.100 entrevistados entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro máximo estimada para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,45%; A pesquisa está registrada no TSE com o número BR-01120/2022.