Atlas divulga nesta quinta (13/10) nova pesquisa entre Lula e Bolsonaro

Vinícius Prates

Lula e Bolsonaro disputam 2º turno no dia 30 de outubro (foto: Miguel Schincariol/AFP/Evaristo Sa/AFP)

A pesquisa eleitoral do Instituto Atlas sobre a preferência do eleitorado para o segundo turno entre os presidenciáveis será divulgada nesta quinta-feira (13/10). O levantamento irá avaliar o percentual entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que disputam o segundo turno no dia 30 de outubro.