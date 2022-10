Lula pede aos eleitores para irem de branco em ato do PT no Rio de Janeiro

O pedido para "tirar o vermelho das ruas" partiu da senadora Simone Tebet (MDB), que declarou apoio a Lula (PT) após disputar o primeiro turno das eleições presidenciais (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)



Estado de Minas



Após pedido da senadora e ex-candidata à presidência, Simone Tebet (MDB), a equipe do ex-presidente Após pedido da senadora e ex-candidata à presidência, Simone Tebet (MDB), a equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos militantes que compareçam ao ato hoje (11/10) em Belford Roxo (RJ), às 19h, vestidos de branco "pelo amor e pela paz", de acordo com a peça compartilhada nas redes sociais do candidato.

As informações são da colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo. A jornalista afirmou que Tebet sugeriu à campanha do petista que não utilizasse o vermelho tradicional dos atos de PT e nem que o movimento se concentrasse no partido, conforme ocorreu na passeata em Belo Horizonte, no último domingo (9/10).

"Não é vai dar PT. O povo está votando contra (Jair) Bolsonaro, e não no PT", afirmou ela em uma das mensagens.

Tebet ainda ressaltou, de acordo com Bergamo, que é preciso "tirar o vermelho da rua" pois as imagens assustariam eleitores do "interior de SP" e de "estados do Centro-Oeste, Sul e Norte". (Com informações da Folhapress)