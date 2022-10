Deputado bolsonarista do Rio Grande do Norte: 'Lula merece morrer'

Wendel Lagartixa (PL), deputado estadual do RN (foto: Reprodução/Facebook) Um vídeo circula nas redes sociais em que um deputado estadual do Rio Grande do Norte, conhecido como Wendel Lagartixa (PL), discute com uma eleitora sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele é acusado de insinuar um suposto gesto de mostrar uma arma e dizer que o petista merece morrer.









Wendell Largatixa, o deputado estadual mais votado do RN com 88 mil votos, discute com uma eleitora de Lula e dá entender que tem uma arma na cintura no gestual e em seguida dispara: "Lula é ladrão e tem que morrer". Ele estava preso até o dia 15/09 acusado de triplo homicídio. pic.twitter.com/H8mZ5mHcfF %u2014 Bruno Barreto (@Barreto269) October 11, 2022







Wendel foi o candidato à Assembleia Legislativa com maior número de votos (88 mil), eleito em 2 de outubro.



MP x candidatura do deputado

O Ministério Público Eleitoral recorre em Brasília contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), que chegou a autorizar o registro da candidatura de Lagartixa.





Isso porque Wendel foi preso em 20 de julho, suspeito de participar de um triplo homicídio. Apesar disso, ele foi solto em 15 de setembro porque, conforme o juiz, “a denúncia do Ministério Público não apresentou indícios de que o crime tenha relação com grupo de extermínio”.