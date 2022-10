Vídeo de bolsonaristas junta respostas diferentes de Lula sobre Zema

Estado de Minas



Ganhou força nas redes sociais nesta segunda-feira (10/10) uma suposta ameaça de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, a Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). O vídeo compartilhado por apoiadores do candidato à reeleição foi editado, com cortes em meio à resposta de Lula nesse domingo (9), quando concedeu entrevista coletiva em Belo Horizonte.









"Primeiro eu quero deixar bem claro que o governador Zema (há um corte) Ele terá um problema de remorso ao não me apoiar (há mais um corte) Para ele tomar cuidado quando ele falar. Agora, ele é livre", diz o vídeo compartilhado por bolsonaristas.





Lula durante entrevista coletiva em BH nesse domingo (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Já a fala completa é a seguinte: "Primeiro, primeiro eu quero deixar bem claro que o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não me oporei e nem pensava que fosse diferente, nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado, é não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então, é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho. Tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, sabendo do que quer", inicia Lula.





"E o povo pode medir qualquer ano meu com quatro anos de Bolsonaro, Belo Horizonte pode medir quatro anos meu com qualquer quatro anos de Bolsonaro, porque se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar", completa, elencando na sequência algumas ações em Minas.





"Quando ele souber que no nosso governo, em 13 anos, foram colocados à disposição do governo de Minas Gerais R$ 260 bilhões, dos quais R$ 208 para infraestrutura e economia urbana, e R$ 50,9 bilhões para habitação, e souber todas as coisas que nós fizemos, duplicação de ferrovia, BR-050 Uberaba-Araguari, BR-262 duplicação até Betim, Nova Serrana, BR-156 divisa Goiás-Minas Gerais, BR-040, se ele souber tudo que nós fizemos, eu não vou deixar para você (repórter) dar para ele não, porque o Reginaldo (Lopes) vai levar para ele. Só para ele saber, para ele tomar cuidado quando ele falar. Agora, ele é livre".





"Ele é livre, e eu vim aqui tentar convencer o povo mineiro de que a gente pode fazer mais por Minas Gerais, a gente pode contribuir com a participação coletiva, entre federativa com os nossos estados. É só isso", finaliza.





Lula, que estava em uma caminhonete, passou bem próximo de apoiadores durante a caminhada; candidato a presidente mostrou muita animação. A declaração de Lula foi dada antes de ato político em BH, nesse domingo. O ex-presidente - que governou o país de 2003 a 2010 - fez uma caminhada entre a manhã e a tarde da Praça da Liberdade até a Praça Tiradentes, ambas na Região Centro-Sul.





Depois de discurso na Praça Tiradentes , que acabou por volta de 13h45, ele retornou a São Paulo. Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Bolsonaro, rival no segundo, teve 43,20%.

Lula discursou ao lado de apoiadores na Praça Tiradentes, em BH, na tarde deste domingo.





Disputa





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.