Dois dias após almoço com Bolsonaro, Datena janta com Lula

Por Vinícius Prates

Lula e Datena, em São Paulo, nesse domingo (9/10) (foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o jornalista José Luiz Datena, nesse domingo (9/10), para discutirem sobre "o futuro do país". O encontro acontece dois após o almoço do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o apresentador.