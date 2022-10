Bolsonaro: 'Pode sair de Minas o futuro ministro da Indústria e Comércio'

Bolsonaro intensifica a campanha de segundo turno em Minas Gerais. Presidente esteve em BH duas vezes em menos de uma semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)



Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços pode vir de Minas Gerais, caso ele seja reeleito. A pasta foi extinta pelo atual presidente, e as atribuições, anexadas ao ministério da Economia, Paulo Guedes. Mas o retorno já foi ventilado no caso de um eventual segundo mandato.





Na última quinta (6/10), Bolsonaro participou de evento organizado pela Fiemg em Belo Horizonte. Na ocasião, membros do setor industrial entregaram um documento com pautas do ramo para o candidato à reeleição. O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, discursou destacando afinidade com a atual gestão federal.





Perguntado pelo jornalista Ricardo Carlini, Bolsonaro também falou a respeito da permanência dos atuais ministros no caso de um segundo mandato. Com foco em Paulo Guedes, nome à frente da Economia, o presidente disse que não pretende fazer mudanças caso reeleito.





“Paulo Guedes fica. Olha, o Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da Economia do mundo, levando-se em conta inclusive a questão da pandemia. Como o Roberto Campos, pelo terceiro ano seguido, é o melhor ministro em alguns muitos critérios do Banco Central; agora nós demos independência ao Banco Central. O Paulo Guedes é nosso Pelé, vamos dizer assim, na economia. Por mim ele continua, eu não sei pela idade se ele quer continuar ou outro qualquer quer continuar. No momento, nenhum ministro falou que quer deixar o governo em uma possível reeleição minha”, disse.



Entrevista exclusiva



A entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã desta quarta-feira e veiculada no Jornal da Alterosa. Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para participar de evento da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago.