Bolsonaro sobre Michelle em campanha: 'Não sabia desse potencial dela'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a elogiar os empenhos da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na sua campanha eleitoral. Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa, Bolsonaro disse que não sabia do potencial da esposa para as eleições, mas, agora, vê que ela tem talento para falar em público.









Dentre algumas das sugestões de Michelle, Bolsonaro citou a isenção do IPI para pessoas surdas, o auxílio BPC (Benefício de Prestação Continuada) concedido às mulheres escalpeladas e a pensão vitalícia a mães de crianças com zika.





"Também incluímos no seguro defeso, que é aquele período que o pescador não pode pescar para o peixe poder procriar. Botamos no seguro defeso também as mulheres, as marisqueiras, aquelas que pegam o caranguejo nos mangues. Também em uma das últimas ações que tem participação dela, mas também grande parte do parlamento brasileiro, nós mudamos a lei da laqueadura", pontuou o presidente.

Ao comentar sobre as mulheres, Bolsonaro pontuou que, durante seu mandato, o número de feminicídio diminuiu, e que apesar de a oposição dizer, quando ele ainda era candidato em 2018, que ele iria fazer "mal" à comunidade LGBTQIAP+, a violência diminuiu.





"Quando era candidato lá atrás, falaram que eu ia fazer maldade com a comunidade LGBT, ia fazer maldade, matar etc. E no nosso governo, também o número de mortes do pessoal desse grupo LGBT caiu bastante. Ou seja, o governo que faz por LGBT, faz por mulher e faz por todo mundo é um governo que visa fazer bem ao próximo sem ver a quem", declarou Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro se tornou uma peça importante na campanha do presidente Jair Bolsonaro com o intuito de tentar diminuir a rejeição do mandatário entre as mulheres.

