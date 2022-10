Pesquisa Datafolha: Lula tem 49%; Bolsonaro 44%

O ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança das intenções de voto no segundo turno das eleições, com 49%. O presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 44%. É o que aponta a mais nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14/10).

Essa é a segunda sondagem do instituto após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro

Brancos e nulos representam 5% dos entrevistados, enquanto 1% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Bolsonaro com prefeitos: 'Vamos virar Minas Gerais e ganhar'

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%). O segundo turno está marcado para 30 de outubro.



A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Pesquisa

Foram entrevistadas 2.898 pessoas, em 180 municípios, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.