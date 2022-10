Bolsonaro em BH: 'Também sou mineiro. De Juiz de Fora, uai!'

Por Igor Passarini, Luana Pedra e Matheus Muratori





Bolsonaro se encontra com prefeitos das cidades mineiras na tarde de hoje (14/10), em evento da AMM (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “também é mineiro” e que “renasceu” em Juiz de Fora (MG), local em que ocorreu o atentado a faca durante a campanha presidencial das eleições de 2018. O mandatário, que estava com três mineiros no palanque - o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , o candidato a vice-presidente, Braga Netto (PL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes - deu a declaração no encontro da Associação Mineira dos Municípios (AMM) , em Belo Horizonte, em que deve receber uma carta de prefeitos mineiros com suas respectivas reivindicações.





“Aqui na frente tem quatro mineiros. Eu também sou mineiro de Juiz de Fora, uai! Renasci em Juiz de Fora, Minas está em meu coração”, afirmou.



Zema nasceu em Araxá, Braga Netto, em Belo Horizonte, e Paulo Guedes, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, viveu por um longo período na capital mineira, onde estudou no Colérgio Militar e se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Bolsonaro aproveitou o discurso para agradecer a Zema pelo apoio declarado à sua reeleição. O governador é coordenador da campanha do presidente em Minas Gerais.





“Prezado Zema, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelo que está fazendo para que o nosso país não vá pra trás. Senhores prefeitos, vice, vereadores, eu também já fui vereador no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença e pelo apoio de todos vocês”, disse.



Zema coordenador

Nessa quinta-feira (13/10), o candidato à vice-presidência da República Braga Netto (PL) se encontrou com aliados, como Zema, que vai coordenar a campanha de Bolsonaro no estado.

"Estamos aqui para começar o planejamento, com a coordenação, para a reunião de amanhã. Por isso pedi para conversar com o governador e alguns parlamentares. O presidente determinou que eu viesse aqui fazer esse acerto", disse Braga Netto.

Visitas recorrentes

Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro se reuniu com empresários em um evento da Fiemg e na última quarta-feira ele participou de um culto evangélico no Centro da cidade, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





O chefe do Executivo federal ainda deve voltar a Minas antes do dia 30, data do segundo turno. Ele deve fazer campanha no Norte do estado no dia 28.





Bolsonaro disputa a corrida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais.