Zema a prefeitos com Bolsonaro: 'É uma guerra. Vocês têm uma missão'

Por Ana Mendonça, Guilheme Peixoto, Matheus Muratori e Igor Passarini



Bolsonaro disputa a corrida presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais (foto: MATHEUS MURATORI/EM/D.A PRESS) Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma reunião com mais de 600 prefeitos mineiros, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou “guerra” no segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





“É momento de festejar a presença do presidente, mas quero lembrar que ainda estamos no meio de uma guerra. É importante saírmos daqui com uma missão a cumprir: temos mais 15 dias para fazer com que o mineiro entenda que a proposta de Bolsonaro é muito melhor do que a proposta do adversário”, disse.





Para o governador, virar o voto dos mineiros “vai ser um trabalho de formiguinha”.









“Bolsonaro e eu não temos condições de ir em todos os municípios - até gostaríamos. Cabe a cada um aqui levar essa mensagem”, pediu aos prefeitos presentes. “Vocês, prefeitos, são testemunhas da tragédia que o PT causou em Minas. Esses prefeitos são heróis. No governo PT, em Minas, muitos tiveram, em vez de pagar a folha, que dar cestas básicas aos servidores devido ao confisco de recursos por parte do estado”, seguiu.





Zema relembrou que, na história, presidentes eleitos vencem em Minas Gerais. Para ele, mais do que “qualquer outro estado do Brasil”, a missão dos mineiros é reverter a votação do primeiro turno.







“Muitos dos senhores trabalharam em prol dos deputados que representam as cidades. Agora, temos de trabalhar única e exclusivamente em prol de nosso candidato a presidente. O futuro do Brasil está nas mãos das pessoas que estão nesta sala. O que acontecer no Brasil nos próximos anos depende do que fizermos nos próximos dias”, afirmou o governador.





Governador mineiro terminou o discurso dizendo que os prefeitos precisam colocar Bolsonaro na Presidência novamente e relembrou a ausência de Dilma Rousseff (PT) e Fernando Pimentel (PT) nas campanhas de Lula em Minas.