Bolsonaro em BH: aliados recebem presidente antes de encontro com prefeitos

Por Igor Passarini

Bolsonaro volta a visitar Belo Horizonte nesta sexta-feira (14/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

Em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visita Belo Horizonte nesta sexta-feira (14/10) pela terceira vez em oito dias. Ele vai participar de um encontro da Associação Mineira dos Municípios (AMM), onde deve receber uma carta de prefeitos mineiros com as respectivas reivindicações.





Ao contrário da última visita, quando foi recebido pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelo vice eleito Mateus Simões (Novo), Bolsonaro teve a companhia de poucos aliados no aeroporto da Pampulha, tais como os futuros deputados Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL).





"Hoje mais um evento importante com os pefeitos da AMM. Ele, ao lado do governador, vai passar uma mensagem de esperança para o desenvolvimento do Brasil", disse Engler.





Já na área destinada aos apoiadores, cerca de quinze pessoas aguardaram o presidente sob o sol quente da tarde desta sexta-feira.





"A expectativa é muito boa, nosso presidente é maravilhoso", declarou Sara Valadares. Entretanto, ela disse disse que está preocupada com a eleição. "Estamos apreensivos porque queremos uma eleição absolutamente transparente, que o povo possa comprovar quem ganhou ou não", disse.





Na semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que o teste de integridade das urnas eletrônicas feito no primeiro turno não encontrou divergências e confirmou a lisura das eleições.

Zema coordenador

Nessa quinta-feira (13/10), o candidato à vice-presidência da República Braga Netto (PL) se encontrou com alguns aliados, como Zema, que vai coordenar a campanha de Bolsonaro no estado.





"Estamos aqui para começar o planejamento, com a coordenação, para a reunião de amanhã. Por isso pedi para conversar com o governador e alguns parlamentares. O presidente determinou que eu viesse aqui fazer esse acerto", disse Braga Netto.

Visitas recorrentes

Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro se reuniu com empresários em um evento da Fiemg e, na última quarta-feira, participou de um culto evangélico no Centro da cidade, duranre o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





O chefe do Executivo federal ainda deve voltar a Minas antes do dia 30, data do segundo turno. Ele deve fazer campanha no Norte do estado no dia 28.





Bolsonaro disputa a corrida presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais.