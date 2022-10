Bolsonaro chega a Belo Horizonte para pedir voto a prefeitos

Avião presidencial chega em BH: Bolsonaro deve voltar em Minas Gerais outras vezes antes do segundo turno de votação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Belo Horizonte no início da tarde desta sexta-feira (14/10) para mais um ato de campanha. É a terceira vez que ele vem à capital mineira em oito dias. Desta vez, Bolsonaro vai se reunir com prefeitos do interior de Minas.