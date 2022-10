Pesquisa Ipespe/XP: Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de outubro e possui nível de confiança de 95,5% (foto: Reprodução/SBT)

A pesquisa de intenção de voto do Instituto Ipespe, contratada pela XP Investimentos, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 53% dos votos válidos enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 47%.

Já os votos totais, o petista tem 49% ante 43% de Bolsonaro, sendo que 4% são de brancos ou nulos, e 4% não souberam opinar ou não responderam. A margem de erro do levantamento, realizado por telefone e divulgado nesta sexta-feira (14/10), é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada com 2 mil pessoas entre os dias 10 e 12 de outubro e possui nível de confiança de 95,5%. O levantamento custou R$ 84 mil e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07942/2022.

O "Beabá da Política"