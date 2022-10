Datafolha divulga hoje (14/10) nova pesquisa para presidente

O Datafolha divulga nesta sexta-feira (14/10), às 18h, nova pesquisa com intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam no domingo, dia 30 de outubro.O instituto entrevistou 2.898 eleitores em 180 municípios em 26 das 27 unidades federativas do Brasil (a exceção foi o estado de Roraima). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.