Pesquisa: Lula está à frente de Bolsonaro também em novo modelo de análise

Pesquisa realizada pelo instituto Quaest usando um novo modelo de análise estatística mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53% das intenções de voto contra 47% do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.









"Esse procedimento visa minimizar os efeitos que a abstenção não-aleatória entre os subgrupos do eleitorado tem causado na capacidade de os institutos estimarem votos nas urnas. Muito mais gente diz que vai votar do que realmente vota, então não é suficiente perguntar às pessoas se elas vão votar e subtraí-las da amostra para se obter estimativas precisas para o subconjunto de entrevistados que são mais representativos do provável eleitorado válido", afirmou Felipe Nunes, via redes sociais.





"É preciso criar um modelo que pondera o resultado pelas chances de cada indivíduo ir votar. O nosso modelo de likely voter foi construído a partir de dados do comparecimento real no 1º turno da eleição de 2022 e de pesquisas anteriores da Quaest. Combinamos dados sobre o interesse na eleição, comportamento eleitoral anterior e sua intenção de votar com estimativas de pós-estratificação usando estatísticas sintéticas de estratos conhecidos do eleitorado", completou.





Já de acordo com os dados da mesma pesquisa, mas sem o modelo likely voter model, Lula tem 54% dos votos válidos , enquanto Bolsonaro tem 46%. A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior, da última quinta-feira (6).





Na pesquisa, considerando os votos totais, incluindo brancos e nulos, Lula oscilou positivamente 1 ponto percentual em relação à pesquisa anterior e poderia ter entre 47% e 51% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro manteve o percentual de intenções de voto, podendo receber entre 39% e 43%.



Pesquisa





A 22ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 10 e 12 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.





A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04371/2022 e custou R$ 125.896,48.