Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 54% e Bolsonaro 46% dos votos válidos

(foto: Reprodução/SBT)

Pesquisa de intenção de voto realizada pela Genial/Quaest mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 54% dos votos válidos, contra 46% de Bolsonaro.

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (likely voter model), Lula aparece com 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro.

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno da eleição presidencial mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior. Na pesquisa, considerando os votos totais, incluindo brancos e nulos, Lula oscilou positivamente 1 ponto percentual em relação à pesquisa anterior e poderia ter entre 47% e 51% dos votos.

O presidente Jair Bolsonaro manteve o percentual de intenções de voto, podendo receber entre 39% e 43%.

Essa estabilidade explica-se pelas variações registradas no Nordeste, onde Lula subiu 6 pontos percentuais e tem entre 66% e 70% dos votos, enquanto Bolsonaro tem entre 22% e 26%. No Sudeste, os dois candidatos saíram do empate técnico e o presidente abriu 5 pontos percentuais de vantagem sobre Lula, com intenções de voto entre 44% e 48%; o ex-presidente tem entre 39% e 43%.

Novo modelo

A pesquisa desta quinta-feira apresenta uma novidade na forma de analisar a declaração dos votos em branco ou nulo. Diretor da Quaest, Felipe Nunes disse que foi adotado um modelo chamado "likely voter", conforme ele explica.

Pesquisa

"Esse procedimento visa minimizar os efeitos que a abstenção não-aleatória entre os subgrupos do eleitorado tem causado na capacidade de os institutos estimarem votos nas urnas. Muito mais gente diz que vai votar do que realmente vota, então não é suficiente perguntar às pessoas se elas vão votar e subtraí-las da amostra para se obter estimativas precisas para o subconjunto de entrevistados que são mais representativos do provável eleitorado válido", afirmou Felipe Nunes, via redes sociais.

A 22ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 10 e 12 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-04371/2022 e custou R$ 125.896,48.

O "Beabá da Política"