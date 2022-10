Bispo sobre Bolsonaro em Aparecida: 'Comportou-se como agente de satanás'

Bolsonaro em Aparecida, no dia das homenagens à Padroeira do Brasil, um dos principais feriados católicos do país (foto: Reprodução)

Por Luana Pedra

Dom Mauro Morelli, bispo emérito residente da Diocese da Luz, em Minas Gerais, afirmou via redes sociais que Jair Bolsonaro (PL) “comportou-se como agente de satanás" em Aparecida, criticando o comportamento eleitoreiro do presidente, ontem (12/10), durante o dia da homenagem à Padroeira do Brasil. Morelli também condenou as agressões cometidas pelos apoiadores do presidente, que ocorreram no lado de fora do Santuário de Aparecida, durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora.

Bolsonaro em Aparecida comportou-se como Agente de Satanás. Desrespeitou a Mãe de Jesus e seus outros filhos e filhas, peregrinos famintos de vida com dignidade e esperança. Com seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante como arruaceiros. São Miguel, cuidado! %u2014 MAURO MORELLI (@dmauromorelli) October 12, 2022





“Bolsonaro em Aparecida comportou-se como Agente de Satanás. Desrespeitou a Mãe de Jesus e seus outros filhos e filhas, peregrinos famintos de vida com dignidade e esperança. Com seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante como arruaceiros. São Miguel, cuidado!”, alertou o bispo, via redes sociais.

Vote 13! O país está dividido de alto a baixo, se votar 22 o racha vai aumentar a partir de sua casa. Vamos de gangorra tentar o equilíbrio democrático. Lula presidente não faz o que quer, nem vai apelar para os militares, nem apoiar milicianos! Muito caluniado, não é rancoroso. %u2014 MAURO MORELLI (@dmauromorelli) October 5, 2022





Além disso, o bispo emérito é um grande expoente na luta contra a fome e a desnutrição materno-infantil no Brasil, tendo sido um dos responsáveis por projetos como o Fome Zero e da Ação da Cidadania contra a Fome. Dom Mauro também foi membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU.